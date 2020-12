ESTIVALE PODIUM DERNIERE EDITION

5e édition de l’Estivale Bretonne (6, 7, 8 et 9 août 2021)

Les 26 équipes retenues

26 équipes prendront part à l’édition 2021 de l’Estivale Bretonne. L’édition 2020 avait du être annulée en raison de la crise sanitaire. En 2019, Julien Gay (VCP Loudéac) avait ajouté son nom au palmarès.

« Ce sera le plus beau plateau réuni depuis 2016 et la victoire de David Gaudu, fait remarquer l’organisateur Patrick Jégou, avec pas moins de 20 N1 au départ si Dinan et Fybolia Locminé obtiennent leur label. »

La course

Quatre étapes : Vendredi 6 août, Grand-Champ – Grand-Champ (56) ; Samedi 7 août, Scrignac – Poullaouen (29) ; Dimanche 8 août, Guerlesquin–Plouigneau (Le Ponthou) (29); Lundi 9 août, Loudéac – Loudéac (22)

Les équipes

4 étrangères

Sensa K.v.K Cyclingteam et Wilerploeg Groot Amsterdam (Pays Bas) ; Derito-Indulek-Doltcini Cycling Team et EFC-L&R-Vulsteke (Belgique).

En National 1

5 Bretonnes : Côtes d’Armor Marie Morin Véranda-Rideau (Côtes d’Armor), Dinan Sport Cycling (Côtes d’Armor), Sojasun Espoir (Ille et Vilaine), VCP Loudéac (Côtes d’Armor), WB Fybolia Locminé (Morbihan).

15 autres équipes françaises : AC Bisontine (Doubs), Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme (Ain), CC Etupes-Le Doubs-Pays de Montbéliard (Doubs), Dunkerque Grand Littoral Cyclisme-Cofidis (Nord), EC Saint-Etienne-Loire (Loire), GSC Blagnac VS 31 (Haute-Garonne), Guidon Chalettois (Loiret), Laval Cyclisme 53 (Mayenne), Nogent-Sur-Oise (Oise), Occitane Cyclisme Formation (Tarn), Océane Top 16 (Charente), SCO Dijon-Team Matériel-Vélo.com (Côte d’Or), Team U Nantes Atlantique (Loire Atlantique), Vendée U Pays de la Loire (Vendée), Villefranche Beaujolais (Rhône).

En National 2.

Team Sprinter Nice Métropole (Alpes Maritimes)

En Club.