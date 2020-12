L’équipe cycliste féminine a profité de son premier stage de présaison, la semaine passée, pour prendre ses quartiers dans son nouveau centre de performance à Jaunay-Marigny....

C’était un peu Noël avant l’heure, en fin de semaine passée, du côté de Jaunay-Marigny. À l’occasion de son premier stage de présaison, de vendredi à dimanche, l’équipe cycliste féminine FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope a pris possession de son nouveau quartier général à Jaunay-Marigny. Plus qu’un simple siège ou un service course, Stephen Delcourt, le manager, évoque « un centre de performance et d’attractivité. »...