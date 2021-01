21ÈME TOUR BCB, TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR (12 Juin au 13 juin 2019...

Le Tour Boischaut Champagne Brenne est une course cycliste régionale créée en 2000 par le Vélo Club Châtillonnais. Elle est ouverte aux 2èmes et 3èmes Catégories, Juniors et Pass’Cyclisme Open par équipes de 5 coureurs. Cette épreuve a pour but d’offrir aux compétiteurs amateurs une épreuve de qualité avec l’environnement et les structures d’une compétition de haut niveau.

Description du 21ème TOUR BCB