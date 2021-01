La saison débute dimanche! L'équipe Pro en ordre de marche Après un ultime stage dans le Var, nos coureurs professionnels sont prêt à épingler leur premier dossard. Une formidable source de motivation après un hiver très studieux, et l'envie de montrer ce nouveau maillot. Notre équipe Pro 2021

(de gauche à droite sur la photo) :

Jason Tesson - Flavien Maurelet - Adrien Guillonnet - Anthony Maldonado - Tony Hurel

Morne Van Niekerk - Baptiste Bleier - Yoann Paillot - Romain Cardis - Louis Louvet Le maillot 2021 par Ekoï En 2021, nous accueillerons un nouveau partenaire pour les textiles cyclistes et sportwear ainsi que les lunettes : l’entreprise Française Ekoï. Bienvenue à Ekoï et à ce nouveau maillot ! En savoir plus Nos vélos 2021

Un immense MERCI à tous nos partenaires techniques qui nous permettent d'offrir à nos coureurs ces machines !

-

Kits cadre : Ridley Noah SL et Helium SLX Custom

Roues : Mavic Cosmic Ultimate

Boyaux : Michelin Power Competition

Transmissions : SRAM Red eTap

Plateaux : Spécialités TA

Cintres/Potences : Vision Metron 5D, Vision Metron 6D, FSA SLK

Ruban de cintre : Velox High Grip

Bouchons de cintre : Velox 3d doming custom

Pédales : LOOK Kéo 2 Max Carbon

Selles : Prologo Nago, Dimension, Scratch, Zero II

Porte-bidons : Elite Custom Race Plus

Tiges de Selle : FSA SLK

Entretien/Lubrification : Morgan Blue

Eclairage entraînement : Blackburn Design Mavic renforce son engagement à nos côtés 2021 sera l’année du renouveau pour l’emblématique société française Mavic qui a choisi de renforcer son partenariat technique avec St Michel – Auber93. En savoir plus Simon Arnold devient coordinateur de la performance Spécialisé dans le suivi et l'optimisation de la performance, Simon Arnold rejoint notre encadrement en tant que Coordinateur de la Performance. En savoir plus La rentrée sera télévisée ! Pour la première fois, le Grand Prix la Marseillaise, première course de l'année et première manche de la Coupe de France, sera retransmise en direct à la Télévision. Rendez-vous ce dimanche sur France 3 Provence ou Eurosport pour assister à la rentrée de nos coureurs ! Next on the calendar / A venir :



PROS 31/01 - GP La Marsellaise 1.1

Coupe de France Pro

Direct TV : Fr3 Provence + Eurosport International

Site web de l'épreuve



PROS 03/02 - 07/02 - Etoile de Bessèges 2.1

Direct TV : La Chaine l'Equipe

Site web de l'épreuve



PROS 11/02 - 14/02 - Tour de La Provence 2.Pro

Direct TV : La Chaine l'Equipe

Site web de l'épreuve



PROS 19/02 - 21/02 - Tour des Alpes Maritimes et du Var 2.1

Direct TV : Eurosport

Site web de l'épreuve



PROS 27/02 - Faun Ardèche Classic 1.Pro

Direct TV : La Chaine l'Equipe

Site web de l'épreuve



PROS 28/03 - Royal Bernard Drôme Classic 1.Pro

Direct TV : La Chaine l'Equipe

Site web de l'épreuve