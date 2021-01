Copponi et Duval rempilent + Deignan, le copieux menu + La nouveauté Dubai Police...

Les Bleues de la FDJ dont C. Copponi (2G) et E. Duval (1D) | © Franck Fruch

Copponi et Duval rempilent

Et deux ans de plus pour deux des Françaises de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope : Clara Copponi et Eugénie Duval.

Elizabeth Deignan, reine du WWT 2020 | © UCI

Deignan, le copieux menu

Lizzie Deignan (Trek-Segafredo), lauréate du WWT 2020, devrait enchaîner quasi toutes les classiques de printemps.

Kim De Baat | © Olivier Bachelart