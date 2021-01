Cyclo-cross L'envie d'un destin tricolore des Limousins aux championnats de France...

Par Xavier Georges

Cinq représentants limousins seront en lice, dimanche, à Pontchâteau lors des championnats de France. Titre ou podium peuvent être dans le viseur de certains.

Horaires : ces championnats de France se dérouleront cette année à huis clos et sur la seule journée de dimanche. Seules trois épreuves seront au programme pour attribuer les titres espoirs hommes (11 h), élites et espoirs femmes (13 h 45), et élites hommes (15 h). Il n’y aura donc pas de courses juniors et cadets.

Circuit : les championnats auront lieu sur le traditionnel circuit de Coët-Roz à Pontchâteau. Un circuit de 2.920 m que l’on annonce toutefois plus physique que d’habitude.