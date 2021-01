Cyclo-cross Pour François Trarieux, sélectionneur de l'équipe de France, « le cyclo-cross est à un tournant »...

Verbatim

Limousin. « L’an dernier, Olivia Onesti et David Menut ont remporté la Coupe de France dames et hommes. Avec douze ans d’écart, ils perpétuent la tradition et le savoir-faire du cyclo-cross limousin. Cette discipline fait partie de l’ADN de notre région avec une vraie culture dans les clubs. »

David Menut. « Devenir champion de France serait l’aboutissement de sa carrière. Steve Chainel, son coéquipier, a attendu 34 ans. Il peut aller le chercher cette année (à 28 ans, NDLR). »

Olivia Onesti. « Olivia possède un très grand potentiel international. Même si elle privilégie le VTT, dans un projet olympique, elle peut obtenir un podium mondial en cyclo-cross en élites ou espoirs.? »