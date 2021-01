Denis Clément : « Prends ma roue n’a pas d’ennemis » ...

CRÉDIT PHOTO FREDDY GUÉRIN - DIRECTVELO

Par DOMINIQUE TURGIS et NICOLAS GACHET

Le 8 janvier 2021, 21:05

Depuis le 1er septembre, une association fait parler d’elle dans le Landerneau du vélo. « Prends ma roue » se donne pour premier objet “l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet de développement pour un cyclisme moderne ouvert sur l'avenir et adapté à l'évolution de la société”. Depuis sa naissance, l’association s’oppose à l’actuelle équipe fédérale et veut présenter son candidat à l’élection du président de la FFC en février. Denis Clément, organisateur et ancien président du ROCC Amateur, est le président de Prends ma roue. A la veille de l’assemblée générale du comité de Bretagne où une liste avec l’étiquette de l’association se présente contre l’équipe en place, il répond aux questions de DirectVelo.

