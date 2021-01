Huit nouvelles courses en Haute-Vienne pour remettre les jeunes en selle...

Organisations

Depuis 2010, voici les courses organisées par David Pascaud.

- 2010 et 2011 : Mailhac-sur-Benaize (course régionale, 2e et 3e catégorie)

- 2012 et 2013 : Châteauroux-Limoges (élite nationale), lauréats Samuel Plouhinec et Mickaël Larpe, anciens pros

- 2013 : Prix Brame-Benaize (nationale juniors), lauréat Bryan Alaphilippe professionnel de 2015 à 2017 (Armée de Terre) puis 2020 (Saint-Michel - Auber)

- 2014 : Vassivère-Feytiat (1re catégorie), lauréat Marc Staelen, ancien pro

- 2015 et 2016 : Vassivière-Feytiat (élite nationale), lauréats Stéphane Poulhies et Martial Roman, anciens pros

- 2016 : Volvic-Vassivière (élite nationale), lauréat Simon Guglielmi (photo, Michèle Delpy) professionnel à la

- 2017 : Volvic-Feytiat (finale Coupe de France DN2), lauréat Thibault Guernalec, professionnel à Arkea Samsic depuis 2017.