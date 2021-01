Julian Alaphilippe est le dernier gros poisson libre pour 2022 : Deceuninck peut s'inquiéter

Marc Hirschi puis Wout Van Aert, le marché pour 2022 a perdu deux noms ces dernières semaines. Attirer le Suisse, et plus encore le Belge, c'était l'assurance de jouer la victoire sur les plus ...

https://www.eurosport.fr/cyclisme/julian-alaphilippe-est-le-dernier-gros-poisson-libre-pour-2022-deceuninck-peut-s-inquieter_sto8081937/story.shtml