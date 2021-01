Les bénévoles du Vélo Club Vallée du Rhône Ardéchoise et leur Président vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021.



Nous comptons sur votre soutien afin de nous aider à faire reconnaitre le sport féminin en participant à la promotion du Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche (TCFIA).

Le TCFIA est la seule course de niveau international classée à L'UCI et organisée en France, avec 7 étapes.

Relations Presse et Médias: Gilbert BUISSON

04 75 51 99 32 / 06 43 25 82 45

contact: gilbert.buisson@tcfia.com

Site: www.tcfia.com

youtube : https://www.youtube.com/user/TCFIA

facebook: https://facebook.com/tcfia

photos: https://www.flickr.com/photos/129743033@N07/albums

Twitter : https://twitter.com/tcfia Après le succés de la 18ème édition malgré le contexte sanitaire, nous vous donnons rendez-vous pour la 19ème édition qui aura lieu du 8 au 14 septembre 2021.



Cordialement