Sports - Orléans Loiret Cyclisme veut organiser de nouvelles courses, ou en relancer d'autres plus anciennes

Issu de la fusion entre le Cercle Gambetta et l'UCO, Orléans Loiret Cyclisme a conservé, un peu plus d'un an après, la flamme des premières fois. Bien sûr, la pandémie et les incertitudes qu'...

https://www.larep.fr/orleans-45000/sports/orleans-loiret-cyclisme-veut-organiser-de-nouvelles-courses-ou-en-relancer-d-autres-plus-anciennes_13907016/