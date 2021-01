Saison 2021 L'Orléanais Pierre Rolland renonce à Paris-Nice...

Pierre Rolland a, devant lui, plusieurs semaines de préparation avant de retrouver la compétition. Photo « B & B Hotels p/b KTM »

Le coureur du Loiret ne sera pas à Amilly et Gien, les 8 et 9 mars. Son début de saison est repoussé, dans la perspective du Tour de France et des courses en Italie qui suivront. Si les conditions sanitaires le permettent...