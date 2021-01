Tour de France - Pinot, Bernal... Pourquoi les grimpeurs boudent le Tour

Ils avaient eu sept passages au-dessus des 2 000 mètres en 2019, six arrivées en altitude et 36 kilomètres de contre-la-montre, qui plus est à La Planche des Belles Filles en 2020, les grimpeur...

https://www.eurosport.fr/cyclisme/tour-de-france/2021/tour-de-france-pinot-bernal.-pourquoi-les-grimpeurs-boudent-le-tour_sto8074002/story.shtml