Un trio à la tête de l’ACBB Issoudun + Facebook ACBB Issoudun...

Le bureau de l’ACBB et les trois co-présidents au premier plan. © Photo NR

Après plusieurs décennies de présidence individuelle, Roger Hervouet a choisi de se faire épauler à la tête du cyclisme issoldunois.

> Le nouveau bureau de l’ACBB.

Aux côtés du trio présidentiel, un autre trio occupe le poste de vice-président : Patrick Meunier, Robert Berjemoin et Jacques Granger. Le secrétariat sera pris en charge par Bénédicte et Camille Meunier, cette dernière étant par ailleurs arbitre fédéral sur piste. La trésorière reste Isabelle Mornet. Daniel Dudeffend (Sécurité) et Sophie Boucherit (école de cyclisme) complètent le visage de l’ACBB, version 2021.