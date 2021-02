Actualité - DirectVelo>>>Boucles de l'Essor : Classement + Coucou, revolià le Loir-et-Chérien Romain Feillu !...

CRÉDIT PHOTO ZOÉ SOULLARD - DIRECTVELO



Marc Brustenga (Caja Rural-Seguros RGA Elite) a remporté, ce samedi, les Boucles de l'Essor (Elite Nationale), première épreuve de l'Essor Basque. Après 116,2 kilomètres de course entre Tarnos (Landes) et Boucau (Pyrénées-Atlantiques), l'Espagnol a devancé au sprint Clément Jolibert et Mickaël Guichard (Team Pro Immo Nicolas Roux).

Marc Brustenga succède à l'Estonien Karl-Patrick Lauk (Team Pro Immo Nicolas Roux) au palmarès de l'épreuve.



