Actualité - DirectVelo>>>Boucles du Haut-Var - Ep. 5 : Classement ...

Crédit photo Nicolas Mabyle - DirectVelo





Edoardo Sali (Gallina Ekotek Colosio) a remporté au sprint, ce jeudi, la cinquième et dernière épreuve des Boucles du Haut-Var, disputée sur 81 kilomètres entre Pourrières et Bras (Var). Le podium est complété par Siim Kiskonen (EC Saint-Etienne Loire) et Camille Batista (Guidon Chalettois).





