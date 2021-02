Actualité - DirectVelo>>>Tour de la Provence - Et. 4 : Classements ...

CRÉDIT PHOTO WILLIAM CANNARELLA



Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) s'est imposé, ce dimanche, lors de la quatrième et dernière étape du Tour de la Provence (2.Pro), courue sur 163,2 kilomètres entre Avignon (Vaucluse) et Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). L'Allemand a devancé Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) et Nacer Bouhanni (Team Arkéa-Samsic).

Ivan Sosa (INEOS Grenadiers) remporte le classement général de cette sixième édition. Le Colombien succède à son compatriote Nairo Quintana (Team Arkéa-Samsic) au palmarès.