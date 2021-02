Actualité - DirectVelo>>>Tour des Alpes-Maritimes et du Var - Et. 1 : Bauke Mollema 1er...

CRÉDIT PHOTO NICOLAS MABYLE - DIRECTVELO



Bauke Mollema (Trek-Segafredo) a remporté, ce vendredi, la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var Nice-Matin (2.1), courue sur 183,9 kilomètres entre Biot et Gourdon (Alpes-Maritimes). Il a devancé Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team) et Valentin Madouas (Groupama-FDJ).