Centre Presse>>>Le Circuit de la Vienne revisité...

Expand

jfrullier

On le croise à l'espace culturel du centre Leclerc à Poitiers. Jean-Luc Métayer vient déposer des exemplaires de son livre, Le Circuit de la Vienne 1922-1971, dans lequel il retrace, au fil des éditions, l'épopée des forçats de la route sur la plus célèbre course d'un jour du département. Un travail colossal de collecte des données dans la presse de l'époque. « J'y ai pris beaucoup de plaisir », assure-t-il. Rencontre...