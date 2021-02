La Nouvelle République>>>Ouverture de la saison à Mézières-en-Brenne, c’est non...

Jean-Pierre Gontier espère que les courses vont reprendre rapidement. © Photo NR

Alors que la saison sur route s’apprête à reprendre, le doute planait sur la date du 28 février, choisie pour l’ouverture des compétitions dans la région Centre-Val de Loire. Dans l’Indre, le rendez-vous était fixé à Mézières-en-Brenne pour le prix Souvenir Jacky-Hélion, organisé par le Vélo-Club Châtillonnais.

Coureurs et organisateurs étaient donc dans le flou le plus total, a...

Les organisations du VC Châtillon

> 13 mars : Challenge 36, Écueillé (Écoles de cyclisme).

> 2 mai : Mézières-en-Brenne (D1 - D2 - D3 - D4).

> 13 mai : Châtillon-sur-Indre (Minimes - Cadets - 3 - J - PO).

> 12 et 13 juin : 21e tour Boischaut-Champagne-Brenne (2 - 3 - J - PO).

> 3 juillet : Challenge 36, Fléré-la-Rivière (Écoles de cyclisme).

> 21 août : Villegongis (Minimes - Cadets- PC1 et 2-PC3 et 4).

> 18 septembre : Challenge 36, Heugnes (Écoles de cyclisme).