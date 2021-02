Les efforts d'aujourd'hui font les succès de demain pour la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope = La saison 2021 de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope...

La Danoise Cecilie Ludwig et ses coéquipières voient leur début de saison reporté, deux courses ayant déjà été annulées en Espagne. © Photo NR

Le maintien, le report voire l’annulation des épreuves indiquées dépendent de l’évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19.

FEVRIER 27 février : Het Niewsblad (Belgique, Proseries). MARS 2 mars : Grand Pris Samyn

(Belgique, UCI Classe 1)

6 mars : Strade Bianche

(Italie, World Tour).

9 au 12 mars : Healthy Ageing Tour

(Pays-Bas, UCI Classe 1).

17 mars : Nokere

(Belgique, Proseries).

21 mars : Troféo Binda

(Italie, World Tour).

25 mars : Brugge de Panne

(Belgique, World Tour).

28 mars : Gent Wevelgem

(Belgique, World Tour).

AVRIL 4 avril : Tour des Flandres (Belgique, World Tour). 11 avril : Paris-Roubaix (France, World Tour). 14 avril : Brabantse Pijl (Belgique, UCI Classe 1). 18 avril : Amstel Gold Race (Pays-Bas, World Tour). 21 avril : La Flèche Wallonne (Belgique, World Tour). 25 avril : Liège-Bastogne-Liège (Belgique, World Tour). MAI 4 au 9 mai : Bretagne Ladies Tour

(France, UCI Classe 1).

14 mai : Morbihan

(France, UCI Classe 1).

15 mai : Plumelec

(France, UCI Classe 1).

20 au 23 mai : Tour de Burgos

(Espagne, World Tour).

30 mai : Ride London

(Angleterre, World Tour).

JUIN 5 et 6 juin : Tour de Suisse (Suisse, UCI Classe 1). 7 au 12 juin : Women’s Tour (Angleterre, World Tour). 17 au 20 juin : championnats nationaux. 24 au 27 juin : Lotto Belgium Tour (Belgique, UCI Classe 1). 27 juin : Course by Le Tour (France, World Tour). JUILLET 2 au 11 juillet : Giro d’Italia

(Italie, Proseries)

25 et 28 juillet : Jeux Olympiques

(Japon).

29 au 30 juillet : Kreiz Breizh Elite

(France, UCI Classe 2)

AOÛT 7 août et 8 août : Vargada Sweden (Suède, World Tour). 12 au 15 août : Tour de Norvège (Norvège, World Tour). 14 août : Perigord Ladies (France, UCI Classe 2). 15 août : Picto Charentaise (France, UCI Classe 2). 24 au 29 août : Boels Ladies Tour (Pays-Bas, World Tour). 30 août : Grand Prix de Plouay (France, World Tour). SEPTEMBRE 3 au 5 août : Challenge by La Vuelta

(Espagne, World Tour).

du 8 au 12 août : championnats d’Europe.

12 août : Grand Prix Fourmies

(France, UCI Classe 2).

19 août : Grand Prix Isbergues

(France, UCI Classe 2).

21 au 26 août : Mondiaux.

OCTOBRE 2 octobre : Giro d’Emilia (Italie, Proseries). 3 octobre : Bruno Beghelli (Italie, Proseries). 5 octobre : Trois Vallées (Italie, UCI Classe 1). 17 octobre : Chrono des Nations (France, UCI Classe 1).