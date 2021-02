St Michel - Auber 93>>>Une reprise face aux meilleurs mondiaux...

Une reprise

face aux meilleurs mondiaux Photo : James Startt / Agence Zoom / Tour de La Provence 10 jours de courses au plus haut-niveau Le premier dossard de la saison a été épinglé dans des conditions particulières : la crise sanitaire, l'annulation d'un grand nombre d'épreuves dans le monde... L'ensemble du peloton mondial avait les yeux braqués sur la France, seul pays à voir la saison s'élancer normalement. Conséquence : une concurrence inédite et quelques uns des meilleurs coureurs du monde présents sur ces épreuves. Un défi stimulant et du cyclisme de très haut-niveau ! La première échappée 2021 est pour Morne Van Niekerk ! Le Grand Prix cycliste La Marseillaise marquait le début de la saison de nos Pros. Ce n'est pas l'épreuve la plus adaptée aux qualités de nos coureurs : alors ils auront tenté ! Morne Van Niekerk fidèle à son tempérament, à l'avant durant toute la journée dans un raid qui correspond à son tempérament offensif. Puis un final très tendu et Flavien Maurelet qui se classe 54ème mais l'essentiel est ailleurs : 2021 est officiellement lancée !



Photo William Cannarella A l’attaque sur l’Etoile de Bessèges Dans la foulée du GP La Marseillaise, nos coureurs enchaînaient avec l’Etoile de Bessèges. Cette première course par étapes, de classe UCI-2 .1, a rencontré cette année un succès inédit, avec l’annulation de toutes les autres courses du Monde. Conséquence : la présence de quelques uns des meilleurs coureurs mondiaux, dont une équipe INEOS Grenadiers taillée pour les grands tours, et un niveau d’adversité que nous n’avions jamais rencontré sur cette épreuve. Nos coureurs ont donné leur maximum, et ont notamment marqué les esprits sur les deux premières étapes. Offensifs, Louis Louvet et Tony Hurel ont cumulé plus de 2h30 de direct TV en échappée. Côté classement, difficile d’émerger pleinement avec ce niveau d’adversité et une nervosité causant beaucoup de chutes, mais Jason Tesson se classe 20ème de la deuxième étape émaillée par une très grosse chute. Le lendemain Romain Cardis règle le sprint du peloton et se classe 16ème de la 3ème étape, tandis que Yoann Paillot se classe 27ème du CLM final remporté par le Champion du Monde de la discipline Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).



Photo Auguste Devaire Le bilan très positif du Tour de La Provence Première course « .Pro » (soit la catégorie juste en-dessous de courses comme le Tour de France ou Paris-Nice) de l’année, le Tour de La Provence a tenu toutes ses promesses. Et notre équipe également.

Offensive avec des échappées de costauds de Baptiste Bleier lors de la deuxième étape, et de Louis Louvet lors de la troisième, nos coureurs ont tenté avec détermination. Sur l’étape reine, Stéphane Rossetto confirme son statut en venant prendre une superbe 17ème place sur les pentes du Mont Ventoux, réglant un groupe avec notamment Fabio Aru (Team Qhubeka Assos) dans un top 20 composé à 90% de coureurs de premier plan d’équipes World Tour.

Collective, aussi, l’équipe a su se mobiliser autour de ses leaders, Stéphane Rossetto au Ventoux, mais également lors de la 4ème étape. Concentré sur le sprint, et après un très beau boulot de placement dans les 10 derniers kilomètres, aidé par ses coéquipiers, Romain Cardis avait tout bon. Une cassure dans le dernier virage le prive d’un véritable sprint, il prend la 14e place de l’étape. Et l’équipe achève cette compétition en ayant fait mieux que tenir son rang face à des équipes comme Deceuninck-Quickstep emmenée par Julian Alaphilippe ou bien INEOS Grenadiers et l'ancien vainqueur du Tour de France Egan Bernal.



Photo William Cannarella Les partenariats E.Leclerc se renforcent en 2021 Cet engagement, porté par les magasins de E.Leclerc Bonneuil Sur Marne, Sport E.Leclerc Etalondes et E.Leclerc Franconville / Sport E. Leclerc Franconville porte à présent l’enseigne au rang de partenaire majeur de l’équipe.



Steeve Pieronne – E.Leclerc Etalondes : « Je suis très fier d’être partenaire des P’tits Gars d’Auber pour cette première année, et ce n’est que le début d’une belle et longue aventure en tant que partenaire. Bonne saison 2021 !»



Roland Loury – E.Leclerc Franconville : « Passionné de sport et de vélo, pratiquant moi-même je suis très heureux de ce partenariat avec St Michel – Auber93. J’ai déjà pu m’apercevoir du professionnalisme de l’équipe au cours de précédentes rencontres aux côtés de St Michel. Je souhaite une belle saison à l’équipe et que les coureurs puissent démontrer leurs qualités sur les routes qu’ils vont parcourir. » En savoir plus Impact local : Notre travail pour un "Longchamp" du Nord parisien La pratique sportive cycliste en Ile-de-France est au coeur des préoccupations de notre club. Que ce soit pour les jeunes pratiquants de notre structure (Ecole de vélo dès 5 ans) que pour la tenue sécurisée d'entraînements pour les cyclistes de tous âges : depuis trois ans nous travaillons avec les services du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis afin de faire émerger une boucle cycliste en banlieue Nord. Le site de l'Aire des Vents de Dugny sera remanié dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : il intégrera une infrastructure sportive propice à la pratique cycliste. Pour que les cyclistes jeunes et moins jeunes soient de plus en plus nombreux en Seine-Saint-Denis. A lire dans Le Parisien Next on the calendar / A venir :



PROS 19/02 - 21/02 - Tour des Alpes Maritimes et du Var 2.1

Direct TV : Eurosport + Fr3 Provence Alpes

Site web de l'épreuve



PROS 27/02 - Faun Ardèche Classic 1.Pro

Direct TV : La Chaine l'Equipe

Site web de l'épreuve



PROS 28/03 - Royal Bernard Drôme Classic 1.Pro

Direct TV : La Chaine l'Equipe

Site web de l'épreuve