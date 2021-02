Tour de France>>>La Maison du Tour inaugurée à l’office de tourisme, à Vierzon ° Tweets by LeTour...

Inauguration de la Maison du Tour Espace dédié au Tour de France dans l'office de tourisme © Petreau Veronique

Inaugurée vendredi, dans l’office de tourisme de Vierzon, la Maison du Tour diffusera toutes les informations sur le Tour de France. Une exposition est déjà à découvrir.

Pratique. Ouvert (sous réserves de l’évolution des mesures sanitaires) du lundi au samedi, de 10 heures à midi et de 14 à 17 heures (jusqu’au 31 mai) ; en juin, du lundi au samedi, de 10 heures à midi et de 14 h 30 à 18 heures : en juillet et août, du lundi au samedi, de 10 heures à midi et de 14 h 30 à 18 heures ; et le dimanche, de 10 heures à midi et de 14 à 16 heures.

Tél. 02.48.53.06.14 ; adresse mel : maisondutouravierzon@cc-vierzon.fr