Vélo - Rendez-vous avec les Bornées le dimanche 7 février à Clermont-Ferrand

La communauté mixte de cyclistes et triathlètes " Les Bornées " qui se retrouve chaque semaine pour rouler et affiche sa présence dans une quinzaine de villes en France et en Europe grâce à u...

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/sports/rendez-vous-avec-les-bornees-le-dimanche-7-fevrier-a-clermont-ferrand_13910491/